Бывший миллионер Милохин работает доставщиком в Дубае: «Могу посоветовать рестораны»

Блогер Даня Милохин признался, что работает в доставке еды в Дубае
true
true
true

Популярный в прошлом блогер Даня Милохин признался на одном из своих стримов, что работает доставщиком еды в Дубае.

«Чем зарабатываешь? Я работаю здесь в доставке, доставляю еду. Так что, ребят, если вы здесь живете, могу посоветовать вам несколько ресторанов приятных», — заявил тиктокер в недавнем общении с аудиторией.

Еще несколько лет назад — до отъезда из России — Даня Милохин был одним из самых высокооплачиваемых молодых блогеров страны. Как сообщал Forbes в 2021 году, годовой доход знаменитости составлял около 110 млн рублей, а стоимость рекламы в месяц начиналась от 3 млн рублей.

Милохин покинул страну в сентябре 2022 года, когда в России еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки.

После отъезда Милохин проживает в Дубае и Таиланде, а в России на его имя уже приходило несколько повесток: одну направляли в TikTok-хаус, а другую — в Анапу, где проживал его приемный отец.

Ранее стало известно, что рэпер Macan будет служить в элитном спецназе Росгвардии.

