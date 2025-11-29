«Не стесняйтесь своей профессии»: Даня Милохин показал себя в роли курьера в Барселоне

Блогер Даня Милохин опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок в образе курьера — с термокоробом и на велосипеде.

«И в Барселоне нашел подработку. Не стесняйтесь своей профессии», — написал тиктокер.

Также в Stories Милохин добавил, что любит свою работу. В то же время не все интернет-пользователи верят, что блогер действительно работает курьером за границей, поскольку недавно он хвастался, что подарил своей украинской подруге кольцо «Картье».

Милохин покинул страну в сентябре 2022 года, когда в России еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки.

После отъезда Милохин проживает в Дубае и Таиланде, а в России на его имя уже приходило несколько повесток: одну направляли в TikTok-хаус, а другую — в Анапу, где проживал его приемный отец.

Еще несколько лет назад — до отъезда из России — Даня Милохин был одним из самых высокооплачиваемых молодых блогеров страны. Как сообщал Forbes в 2021 году, годовой доход знаменитости составлял около 110 млн рублей, а стоимость рекламы в месяц начиналась от 3 млн рублей.

Однако недавно в одном из своих стримов на платформе Twitch Милохин заявил, что работает курьером в ОАЭ и не планирует возвращаться в Москву в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что семья Дани Милохина ищет защиты в США после угроз в Анапе.