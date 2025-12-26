СМИ сообщили о госпитализации актера Серебрякова из-за проблем с легкими

Актера Алексея Серебрякова госпитализировали в декабре из-за обострения хронического бронхита. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 61-летний артист провел в больнице около четырех дней. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Серебрякова беспокоили одышка и постоянный кашель.

Врачи связали ухудшение самочувствия с многолетним курением. Сообщается, что актер — заядлый курильщик с подросткового возраста. Мужчина в среднем может выкуривать до двух пачек сигарет в день.

После обследования медики рекомендовали ему отказаться от курения или хотя бы значительно сократить количество сигарет, а также выполнять дыхательную гимнастику.

В настоящее время Серебряков уже выписан и находится дома. Врачи предупредили, что при сохранении вредной привычки у него высок риск развития хронической обструктивной болезни легких, которая является неизлечимой и существенно ухудшает дыхательную функцию.

До этого актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали после резкого ухудшения здоровья. По данным Mash, Стеклову диагностировали рак предстательной железы.

Ранее у звезды сериала «Тайны следствия» обнаружили рак легких.