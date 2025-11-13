На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезду «Кадетства» экстренно прооперировали в Москве

Mash: актеру Владимиру Стеклову удалили злокачественную опухоль
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Владимир Стеклов был экстренно госпитализирован после резкого ухудшения здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Стеклову диагностировали рак предстательной железы. Ему потребовалась срочная операция. Артисту вырезали злокачественную опухоль с использованием робота «Да Винчи». Как отмечает Mash, механические руки, управляемые хирургом, выполняли точные движения и не задевали сосуды и нервы.

На данный момент Стеклов восстанавливается после операции и идет на поправку.

В январе SHOT сообщал, что Стеклов упал в обморок в своей московской квартире. Telegram-канал утверждал, что актер самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи.

Стеклов известен по роли прапорщика Кантемирова в сериале «Кадетство».

Владимир Стеклов начал свою карьеру в 1972 году, когда стал работать в Камчатском драматическом театре. В 1983-м он дебютировал в кино в картине «Ураган приходит неожиданно». В фильмографии артиста более 175 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Кадетство», «13 клиническая», «Годунов», «Гардемарины, вперед!», «Грозный», «Мастер и Маргарита», «Бизон: Дело манекенщицы».

Ранее сообщалось, что известный актер случайно наглотался бензина при заправке и попал в больницу.

