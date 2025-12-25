Вере Алентовой стало плохо на прощании с Лобоцким

Народной артистке России Вере Алентовой стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Об этом сообщает Telegram-канал Msk1.ru.

83-летнюю актрису вынесли на носилках в скорую помощь, рассказали очевидцы.

О кончине артиста стало известно 20 декабря.

20 октября Telegram-канал Mash заявил, что 66-летний народный артист России Анатолий Лобоцкий обратился в больницу с жалобами на боли в груди. В начале 2024 года артисту удалили часть легкого из-за периферического рака, однако болезнь вернулась и поразила и другие органы.

Анатолий Лобоцкий — супруг актрисы Юлии Рутберг. В сериале «Молодежка» он исполнил роль папы Саши Кострова, в фильме «Калашников» — полковника Глухова. В ближайшее время должны выйти два новых фильма с его участием — «Чудо-доктор» и «Ночные кошки».

Ранее семья актера Лобоцкого ввела один запрет на прощании с ним.