Инстасамка закрывает компанию по производству сухариков

PostNews: юрлицо Инстасамки начало процесс ликвидации
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

ООО Инстасамки (Дарья Еропкина – настоящее имя) «Рич Флекс» начало процесс ликвидации. Об этом сообщает PostNews.

В последнее время компания не имеет выручки и не ведет операционных работ.

Еропкина оформила ООО под названием «Рич Флекс» в январе 2025 года. Под этим юрлицом можно было производить и продавать безалкогольные напитки, питьевую воду, включая минеральную, парфюмерные и косметические средства, сухари, печенья и прочие хлебобулочные изделия.

Также компания вправе торговать лекарственными средствами, туалетным и хозяйственным мылом и нательным бельем.

В апреле Еропкина сообщила, что приобрела вместе с мужем футбольный клуб «Чертаново-медиа». В клубе произошел полный ребрендинг. Сменился весь состав игроков, название и форма. Также цвет команды изменится с синего на красный. Инстасамка опубликовала промо-ролик с футбольного поля, в котором предстала в новой форме.

Еропкин рассказывал, что спортсмена не могут принять в команду без согласования Инстасамки. По словам продюсера, рэперша использует астрологию и подобные мистические типологии, чтобы выбрать футболиста.

Ранее в Башкирии артистки театра оперы и балета отказались выступать под хит Инстасамки.

