Назван артист года

Рэпер Macan получил звание артиста 2025 года
Рэпер Macan (Андрей Косолапов – настоящее имя) получил звание «Артист года» по версии VK Музыки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.

За 2025 год Macan набрал более 800 000 000 стримов на сервисе. Релиз рэпера «BRATLAND» стал альбомом года. Звание «Группа года» получили Miyagi & Эндшпиль с более 590 000 000 количеством прослушиваний. «Прорывом года» стал Ваня Дмитриенко. Его пять хитов оказались в чартах.

«Артисткой года» признали Анну Asti, чьи треки были прослушаны более 280 000 000 раз. Певица получает звание второй год подряд. Исполнительница призналась, что очень счастлива этому факту.

«Безмерно благодарю вас за то, что слушаете мои песни, и они находят отклик в ваших сердцах. Для меня нет важнее награды, чем ваша любовь. В следующем году будет еще больше новых песен, неожиданных фитов и много-много сюрпризов», — поделилась певица.

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) победил в категории «Солд-аут года». Он смог дважды собрать самую большую летнюю концертную площадку в России — стадион «Лужники».
«Треком года» названа песня Джигана, Artik & Asti и NILETTO «Худи».

Ранее стало известно, как меняются киновкусы женщин с возрастом.

