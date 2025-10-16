На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российское авторское общество предъявило иск Алексею Глызину

Суд рассмотрит иск РАО к певцу Глызину на 170 тысяч рублей
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Российского авторского общества (РАО) о взыскании более 170 тысяч рублей с популярного эстрадного исполнителя Алексея Глызина. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что иск был подан в конце сентября. Суд решил рассмотреть его в порядке упрощенного производства.

Основания исковых требований и обстоятельства спора пока не уточняются.

3 октября сообщалось, что Российское авторское общество просит арбитражный суд Москвы взыскать 80 тысяч рублей с ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» народной артистки России Надежды Кадышевой.

РАО обратилось в суд против ООО «Театр «Золотое кольцо» из-за концерта «Плывет веночек», что прошел 11 апреля. Общество направило иск из-за нарушений авторских прав. По данным издания, на выступлении были спеты песни «Россия-Русь» Виктора и Ксении Пеленягрэ и «Течет ручей» Петра Черняева и Натальи Трушиной без разрешения правообладателей.

Ранее против Чеботиной подали иск на 160 тысяч рублей.

