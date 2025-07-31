«Историю пора закрыть»: миллиардер Рыбаков покупает альбом Гуфа, чтобы удалить его отовсюду

Миллиардер Игорь Рыбаков выкупает права на первый альбом Гуфа «Город дорог» за 95 млн рублей. По словам бизнесмена, в конце нулевых он разрушал свою жизнь, а в его наушниках играли как раз эти композиции. Он решил удалить альбом со всех площадок, чтобы не романтизировать подобный образ жизни. При этом действующий владелец альбома Антон Пронин заявил о готовности разорвать сделку, так как против удаления треков из общего доступа.

Российский миллиардер Игорь Рыбаков находится в процессе покупки прав на первый альбом Гуфа «Город дорог». После сделки он удалит его со всех площадок, чтобы не романтизировать разгульный образ жизни среди молодежи. Об этом он рассказал в Telegram-канале «Оперштаб Игорь Рыбаков».

Покупка альбома

Рыбаков пригласил на интервью музыкального продюсера «Монолит Рекордс» Антона Пронина, который рассказал, что «самый культовый альбом Гуфа» принадлежит ему. Композиции ежегодно приносят Пронину 5-6 млн рублей. Сейчас же он решил продать права за 100 млн рублей.

Рыбаков заявил, что выкупает альбом Гуфа.

«Я удалю «Город Дорог» со всех музыкальных площадок. Считаю, так будет правильно. В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл «Город Дорог», который романтизировал подобный образ жизни. Я был на дне. Семья и друзья помогли выбраться. Но так повезло не всем… Благодарю группу «Центр» за легендарную работу. Но эту историю пора закрыть», — пояснил бизнесмен 30 июля.

«Рыбаков удалит первый альбом Гуфа «Город Дорог» со всех площадок. Альбом он выкупает у продюсера, сооснователя и гендиректора «Монолит Рекордс» Антона Пронина, сумма сделки 95 млн рублей », — подтвердил PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев в беседе с URA.RU.

Отказ от сделки

Пронин сказал URA.RU, что может разорвать сделку, если Рыбаков действительно решит удалить альбом со всех площадок:

«К идее удаления альбома из сети и с музыкальных платформ я отношусь негативно. Категорически против этого. Вплоть до того, что, если Игорь будет настаивать на удалении, не подпишу контракт на передачу ему прав».

Пронин считает, что, несмотря на противоречивые смыслы, альбом не нарушает закон.

«Это не нарушение закона, это творчество и выражение человека. И это легендарный альбом Гуфа, с которого началось его творчество», — заключил продюсер.

Чем занимается Рыбаков?

Игорь Рыбаков родился 16 мая 1972 года в Магнитогорске Челябинской области. В школе он углубленно изучал математику, параллельно учился в заочной физико-технической школе при Московском физико-техническом институте (МФТИ). После окончания он поступил в этот вуз, где получил специальность инженера-физика.

На третьем курсе Рыбаков вместе с однокурсником Сергеем Колесниковым основал компанию «Технониколь», они производят кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Она входит в топ крупнейших частных российских компаний. В 2015 году Рыбаков попал в рейтинг журнала Forbes, его состояние оценили в $450 млн. В 2022 году оно уже насчитывало $1,4 млрд.

Рыбаков вместе с супругой Екатериной активно занимается благотворительностью. У них есть «Рыбаков Фонд», с помощью которого они финансируют школы.

«Мы не будем оставлять наследство своим детям. Вместо этого большую часть состояния нашей семьи мы направим на развитие образования в стране. $100 млн будет инвестировано уже в ближайшие десять лет», — заявил Рыбаков.

Рыбаков — опытный яхтсмен. Он также выпустил свой аудиоальбом «Уходило лето», а с 2017 года развивает соцсети, где продает курсы по бизнесу и инвестициям.

Альбом Гуфа

Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, — рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. В 2007 году группа выпустила свой дебютный альбом «Город дорог». Большинство треков посвящено темам употребления запрещенных наркотических веществ, там также есть ненормативная лексика.

Критики высоко оценили творчество группы, как и слушатели.

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Гуф писал треки для альбома на протяжении нескольких лет. А записали их всего за неделю — но затем музыкант лег в психиатрическую больницу. Он не скрывает, что был зависим от наркотиков.

«Я записал «Город дорог» — и лег в психиатрическую больницу. Через два месяца я выхожу оттуда, проезжает мимо машина, играет мой трек. Я думаю: «Нет, мне это кажется, такого не может быть. Это какие-то голоса у меня в голове». Потом мне организовали концерт, я проезжаю за пару недель до него мимо клуба, а там баннер с моим именем. Я вообще в шоке, только что из больницы вышел, а меня все знают. И на концерте люди все мои треки наизусть зачитывают», — сказал Гуф в одном из интервью.

Несколько песен в альбоме посвящены бабушке Гуфа Тамаре Константиновне. После этого она стала знаковой фигурой русского рэпа.

Недавно Гуф зарегистрировал товарный знак на свой псевдоним и объявил о работе над новым альбомом вместе с Бастой.