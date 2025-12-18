На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Помощник Долиной раскрыл, что певица хранила в секрете продажу квартиры

РИА: Долина говорила своему помощнику, что продажа ее квартиры «фиктивная»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина просила своего помощника скрывать информацию о продаже квартиры от ее семьи, называя саму сделку «фиктивной». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение Верховного суда России.

Помощник был опрошен по делу в качестве свидетеля. Сообщается, что он интересовался у Долиной о сделке, поскольку вся семья певицы была осведомлена о существовании объявления о продаже на соответствующей платформе.

«Она сказала, что это секретная информация и что квартиру она не продает, все фиктивно, так надо и это конфиденциальная информация, нельзя, чтобы даже семья об этом знала», — говорится в документе.

По словам свидетеля, он сопровождал Долину в АО «Альфа-Банк», из которого она вернулась с двумя забитыми чемоданами. Он отметил, что с апреля по август 2024 года поведение артистки стало необычным — Долина просила помощника передавать неизвестным лицам деньги.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной.

Все новости на тему:
Скандал вокруг Долиной
