Прокурор потребовал взыскать с Долиной 112 млн рублей в пользу Лурье

Прокуратура попросила ВС взыскать с Долиной 112 млн рублей в пользу Лурье

Прокурор попросил Верховный суд (ВС) России взыскать с народной артистки Ларисы Долиной 112 рублей в пользу покупательницы ее квартиры Полины Лурье. Трансляция заседания ведется в группе ВС в социальной сети «ВКонтакте».

«Прошу судебную коллегию <...> оспариваемые судебные постановления изменить, дополнив частью о взыскании с Долиной денежных средств, полученных с продажи спорной квартиры», — сказал прокурор.

По его словам, при признании сделки недействительной суды допустили нарушения. В частности, был нарушен баланс интересов сторон, уточнил представитель ведомства.

В ходе заседания адвокат народной артистки Мария Пухова подтвердила, что певица готова вернуть Лурье деньги за квартиру.

16 декабря ВС России приступил к рассмотрению жалобы Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру.

«Газета.Ru» ведет трансляцию заседания.

Ранее адвокат указала на признак осознанной продажи квартиры Ларисой Долиной.