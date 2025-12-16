На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый частый вопрос россиян в цирке

Гендиректор Росгосцирка Беляков: хищные животные и слоны вызывают наибольший ажиотаж
пресс-служба ФКП «Росгосцирк»

Генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков назвал самый частый вопрос, который россияне задают, желая пойти в цирк. Его цитирует ТАСС.

По словам Белякова, зрители спрашивают, какие животные заявлены в программе.

«И когда говорят, что хищные: львы, тигры. Или, например, слоны — это вызывает ажиотаж, поднимает покупательский спрос и, по данным ВЦИОМ, 8 из 10 зрителей отмечают именно животных в программах», — сказал гендиректор Росгосцирка.

Он подчеркнул, что классический российский цирк обходиться без животных не может.

В октябре народный артист РФ, профессиональный дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал о дефиците клоунов в России, который объяснил решением молодых людей становиться блогерами.

По мнению Куклачева, молодежь сегодня осознала, что клоун – это сложная профессия, которая не дает никаких гарантий и финансовой стабильности, при этом у современных людей в целом падает интерес к цирку.

Ранее Юрий Антонов захотел создать партию по защите животных.

