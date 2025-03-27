Концерт Николая Носкова в Петербурге перенесли из-за болезни музыканта

Певец Николай Носков из-за болезни не сможет провести концерт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал музыканта.
Концерт Носкова должен был пройти 29 марта в «Лахта центре». Однако из-за начавшегося у певца бронхита он будет перенесен на 12 апреля. Мероприятие пройдет в том же концертном зале.
24 марта сообщалось, что в Костроме отменили концерт певицы Лолиты после жалоб горожан.
22 марта сообщалось, что в Москве почти в последний момент отменили концерт Глеба Самойлова и группы The Matrixx в «Мумий Тролль Music Bar».
17 марта сообщалось, что в Пскове по техническим причинам отменили концерт барда Олега Митяева.
14 марта сообщалось, что концерт рэпера Паши Техника отменили в Барнауле.
Ранее пропавший организатор сорвал концерты Ирины Дубцовой.