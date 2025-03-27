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Концерт Николая Носкова в Петербурге перенесли из-за болезни музыканта

Концерт Николая Носкова в Петербурге не состоится из-за бронхита певца
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nikolaynoskov_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Николай Носков из-за болезни не сможет провести концерт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал музыканта.

Концерт Носкова должен был пройти 29 марта в «Лахта центре». Однако из-за начавшегося у певца бронхита он будет перенесен на 12 апреля. Мероприятие пройдет в том же концертном зале.

24 марта сообщалось, что в Костроме отменили концерт певицы Лолиты после жалоб горожан.

22 марта сообщалось, что в Москве почти в последний момент отменили концерт Глеба Самойлова и группы The Matrixx в «Мумий Тролль Music Bar».

17 марта сообщалось, что в Пскове по техническим причинам отменили концерт барда Олега Митяева.

14 марта сообщалось, что концерт рэпера Паши Техника отменили в Барнауле.

Ранее пропавший организатор сорвал концерты Ирины Дубцовой.

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