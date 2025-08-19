Суханкина рассказала, когда завершит карьеру

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина раскрыла, когда планирует завершить сценическую карьеру. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам Суханкиной, завершить карьеру ее заставит только пустой зал.

«Если завтра выйду на большой концертный зал и обнаружу его пустым, скажу, что сегодня было последнее вступление и я никому больше не интересна. Но у меня битком залы», — заверила она.

61-летняя Суханкина прославилась как солистка группы «Мираж». После ухода из группы она выступает с новыми собственными и классическими композициями.

Также Суханкина раскрыла, что, по ее информации люди из ближнего круга певицы Надежды Кадышевой «выкладывали ее ролики в TikTok» в надежде на популярность у молодежи. .

Ранее Садальский сравнил гонорары артистов с доходами бюджетников и журналистов.