На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суханкина рассказала, когда завершит карьеру

Певица Суханкина заявила, что завершить карьеру ее заставит пустой зал
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина раскрыла, когда планирует завершить сценическую карьеру. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам Суханкиной, завершить карьеру ее заставит только пустой зал.

«Если завтра выйду на большой концертный зал и обнаружу его пустым, скажу, что сегодня было последнее вступление и я никому больше не интересна. Но у меня битком залы», — заверила она.

61-летняя Суханкина прославилась как солистка группы «Мираж». После ухода из группы она выступает с новыми собственными и классическими композициями.

Также Суханкина раскрыла, что, по ее информации люди из ближнего круга певицы Надежды Кадышевой «выкладывали ее ролики в TikTok» в надежде на популярность у молодежи. .

Ранее Садальский сравнил гонорары артистов с доходами бюджетников и журналистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами