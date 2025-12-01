На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В деле Разина может появиться новый эпизод с участием Шатунова

В дело продюсера Разина могут добавить эпизод за подделку договора с Шатуновым
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, находящийся в розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, может стать фигурантом еще одного эпизода из-за подделки договора с певцом группы Юрием Шатуновым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, оригинальный договор, датированный 2013 годом и подписанный сторонами, предусматривал лишь право продюсера на публикацию информации о группе в СМИ. Документ же, оформленный в 2025 году, не является подлинником: он был составлен на основе первоначального двухстраничного соглашения путем разъединения его страниц и добавления к ним других текстов. Такое сочетание вложенных материалов, как отмечается в материалах дела, позволяло стороне истца — Андрею Разину и его представителям — представлять в суд каждый раз новые сфальсифицированные доказательства.

«На основании изложенного просим провести по данному факту проверку и возбудить по ее результатам уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сказано в материалах дела.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская рассказала, что следствие предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Кузнецовым для получения роялти с хитов. Позднее следователи заявили, что он заработал таким образом около 500 млн рублей. Сейчас Разин скрывается от уголовного преследования в США.

Ранее Разин не смог добиться прав на песни «Ласкового мая» в Верховном суде РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами