В деле Разина может появиться новый эпизод с участием Шатунова

В дело продюсера Разина могут добавить эпизод за подделку договора с Шатуновым

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, находящийся в розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, может стать фигурантом еще одного эпизода из-за подделки договора с певцом группы Юрием Шатуновым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, оригинальный договор, датированный 2013 годом и подписанный сторонами, предусматривал лишь право продюсера на публикацию информации о группе в СМИ. Документ же, оформленный в 2025 году, не является подлинником: он был составлен на основе первоначального двухстраничного соглашения путем разъединения его страниц и добавления к ним других текстов. Такое сочетание вложенных материалов, как отмечается в материалах дела, позволяло стороне истца — Андрею Разину и его представителям — представлять в суд каждый раз новые сфальсифицированные доказательства.

«На основании изложенного просим провести по данному факту проверку и возбудить по ее результатам уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сказано в материалах дела.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская рассказала, что следствие предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Кузнецовым для получения роялти с хитов. Позднее следователи заявили, что он заработал таким образом около 500 млн рублей. Сейчас Разин скрывается от уголовного преследования в США.

Ранее Разин не смог добиться прав на песни «Ласкового мая» в Верховном суде РФ.