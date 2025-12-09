На Сашу Казанцеву завели два дела об ЛГБТ-пропаганде несовершеннолетним

На блогершу Казанцеву завели два новых дела об ЛГБТ-пропаганде

На блогершу и секс-просветительницу Сашу Казанцеву (признана в РФ иностранным агентом) завели два дела об ЛГБТ-пропаганде («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщается на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Два дела возбуждены 5 декабря по административной статье об ЛГБТ-пропаганде детям онлайн (КоАП РФ, ч. 4 ст. 6.21).

В октябре Казанцеву внесли в перечень причастных к терроризму и экстремизму по данным Росфинмониторинга лиц. До этого ее заочно арестовали.

Казанцеву подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. В марте этого года девушку объявили в розыск.

Иноагентом ее признали в 2023 году. Тогда Минюст сообщил, что Казанцева проживала за границей, пропагандировала там ЛГБТ, а также собирала деньги для нужд Украины. Казанцева была несколько раз оштрафована из-за отсутствия плашки о статусе иноагента в публикациях.

