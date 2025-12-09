На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Казахский хоррор «Кадет» удалили из онлайн-кинотеатров из-за сцен самоубийства

Фильм режиссера Ерханова «Кадет» удалили из доступа по требованию РКН
true
true
true
close
Tiger Films

Фильм ужасов казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Кадет» удалили из российских онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным РКН, в фильме нашли сцены самоубийства.

Картина Ержанова вышла на онлайн-стримингах 27 ноября, но через неделю была убрана из доступа на платформах «Кинопоиск» и «Иви». В РКН добавили, что ведомство потребовало от онлайн-кинотеатров вырезать эти сцены, согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Вероятно, «Кадет» вернут на платформы после правок.

По сюжету мать-одиночка Алина воспитывает сына Серика, который сталкивается с травлей в элитной военной школе. Премьера фильма состоялась осенью 2024 года, его показали на нескольких международных фестивалях. Картина могла представить Казахстан на «Оскаре», но один из членов съемочной группы числится членом жюри премии, из-за чего «Кадета» сняли с номинации.

Накануне на закрытое издательство No Kidding Press составили протокол о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее «Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами