Казахский хоррор «Кадет» удалили из онлайн-кинотеатров из-за сцен самоубийства

Фильм ужасов казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Кадет» удалили из российских онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным РКН, в фильме нашли сцены самоубийства.

Картина Ержанова вышла на онлайн-стримингах 27 ноября, но через неделю была убрана из доступа на платформах «Кинопоиск» и «Иви». В РКН добавили, что ведомство потребовало от онлайн-кинотеатров вырезать эти сцены, согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Вероятно, «Кадет» вернут на платформы после правок.

По сюжету мать-одиночка Алина воспитывает сына Серика, который сталкивается с травлей в элитной военной школе. Премьера фильма состоялась осенью 2024 года, его показали на нескольких международных фестивалях. Картина могла представить Казахстан на «Оскаре», но один из членов съемочной группы числится членом жюри премии, из-за чего «Кадета» сняли с номинации.

