Стало известно, кто назван лучшим зарубежным актером десятилетия

Cinema: Дуэйн Джонсон стал лучшим зарубежным актером десятилетия
true
true
true
close
Hyde Park Entertainment

Актер Дуэйн Джонсон, который сыграл в фильмах «Мумия возвращается», «Царь скорпионов», «Джуманджи: Зов джунглей», нескольких частях «Форсажа» и «Черном Адаме», возглавил рейтинг главных зарубежных актеров десятилетия, составленный в честь Международного мужского дня, который отмечается 19 ноября. Об этом «Москве 24» сообщили в пресс-службе киноканала Cinema.

Для составления рейтинга аналитики провели анализ шести международных рейтингов, в том числе топы IMDb, Forbes, Esquire, а также провели опрос среди зрителей. На втором месте оказался обладатель двух «Оскаров» и «Золотых глобусов», двух премий Британской академии в области кино и премии «Эмми Брэд Питт. Среди его известных картин — «Семь», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Бойцовский клуб» и «Одиннадцать друзей Оушена». Третье место отвели актеру и сценаристу Бену Аффлеку, известному по фильмам «Умница Уилл Хантинг», «Исчезнувшая», «Перл-Харбор» и «Армагеддон».

В пятерку лидеров также вошли актеры Арнольд Шварценеггер и Мадс Миккельсен.

Данные ВЦИОМ до этого показали, что народный артист России Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших актеров 2025 года по версии россиян. Безруков занял первое место среди актеров, получив 15% голосов опрошенных, а на второй строчке — с минимальным отрывом — оказался Сергей Бурунов (14% респондентов). Юрий Борисов и Александр Петров также вошли в тройку лидеров, набрав по 10% голосов.

Ранее писатель призвал запретить изображать в кино и сериалах русских мужчин недотепами.

