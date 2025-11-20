Журналистке Алене Блин пришлось выживать в Турции без дома и туалета на съемках реалити «Выжить в Стамбуле». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

По словам Алены Блин (Жигаловой), соглашаясь на участие в проекте, она не знала, куда участники попадут.

«То, что я увидела, когда мы приехали в стамбульский лагерь, — просто печальное зрелище. Я сразу спросила: где дом, где туалет, когда будет обед? Ничего нет — только несчастный стол с деревянными лавками», — делится она.

Журналистка добавила, что спать ей пришлось в сарае без дверей, подбитом кольями, и она сразу поняла, что сезон будет «жестким».

За главный приз — 10 миллионов рублей — будут бороться две команды, проходя проверку на силу, ловкость и характер. Победители каждую неделю будут жить в роскошной вилле, а проигравшие — в диких условиях без привычных удобств.

