На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гордон о ссоре с Кудрявцевой: «Уже половине шоу-бизнеса нашипела в уши»

Адвокат Гордон сравнила характер Кудрявцевой с фекалиями
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Адвокатка Екатерина Гордон сравнила характер телеведущей Леры Кудрявцевой с фекалиями. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Гордон добавила, что, несмотря на плохой характер, Кудрявцева остается лучшей ведущей страны и народной любимицей. Юристка отметила, что не стала скрывать их ссору с бывшей подругой и решила рассказать, как все есть на самом деле. При этом, как уточнила адвокатка, Кудрявцева распускает про нее слухи.

«Уже половине шоу-бизнеса нашипела в уши, рассказывая, что я не в себе и так далее. Ну, это уже профессиональная деформация слишком публичных людей. Они вот публично перетирают и пересасывают. А Катьку Гордон че не обсосать? Я отношусь к этому спокойно. Слушайте, я карьеру построила на негативе ко мне. Для меня это питательная энергия», — поделилась юристка.

Гордон рассказала, что грядущий концерт группы «ЗаVисть» с Кудрявцевой может стать последним для них.

«Лера выкладывает замысловатые высказывания психологов, что чувствует фальшь… Я проще, если меня кто-то бесит, я говорю — задолбали, и пошла. Но она является крестной матерью моего ребенка, поэтому публично сказать все, что я о ней думаю, не могу», — отметила адвокатка.

Ранее Екатерина Гордон сообщила, что «на грани развода» с Лерой Кудрявцевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами