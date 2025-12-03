Гордон о ссоре с Кудрявцевой: «Уже половине шоу-бизнеса нашипела в уши»

Адвокатка Екатерина Гордон сравнила характер телеведущей Леры Кудрявцевой с фекалиями. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Гордон добавила, что, несмотря на плохой характер, Кудрявцева остается лучшей ведущей страны и народной любимицей. Юристка отметила, что не стала скрывать их ссору с бывшей подругой и решила рассказать, как все есть на самом деле. При этом, как уточнила адвокатка, Кудрявцева распускает про нее слухи.

«Уже половине шоу-бизнеса нашипела в уши, рассказывая, что я не в себе и так далее. Ну, это уже профессиональная деформация слишком публичных людей. Они вот публично перетирают и пересасывают. А Катьку Гордон че не обсосать? Я отношусь к этому спокойно. Слушайте, я карьеру построила на негативе ко мне. Для меня это питательная энергия», — поделилась юристка.

Гордон рассказала, что грядущий концерт группы «ЗаVисть» с Кудрявцевой может стать последним для них.

«Лера выкладывает замысловатые высказывания психологов, что чувствует фальшь… Я проще, если меня кто-то бесит, я говорю — задолбали, и пошла. Но она является крестной матерью моего ребенка, поэтому публично сказать все, что я о ней думаю, не могу», — отметила адвокатка.

Ранее Екатерина Гордон сообщила, что «на грани развода» с Лерой Кудрявцевой.