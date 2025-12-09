Певцов о высоких ценах на билеты на «Щелкунчик»: «Не нравится — не ходите»

Депутат Госдумы России и актер Дмитрий Певцов заявил в беседе с ТАСС, что не намерен осуждать ценовую политику Большого театра по поводу балета «Щелкунчик».

«Если Большой театр производит такой продукт, он имеет право устанавливать свои цены. Не нравится — не ходите, посмотрите по телевизору. Я не стану осуждать и обсуждать ценовую политику — это вещь довольно тонкая», — заявил артист.

По мнению Певцова, нет ничего страшного в том, что если кто-то купит себе билет на «Щелкунчика» более чем за 100 тысяч рублей.

Всего Большой театр представит 18 показов новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре и еще 15 представлений — в январе 2026 года. Впервые торги, необходимость которых была продиктована популярностью балета, прошли в 2024 году.

Издание РИА Новости сообщило, что что билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре, который будет показан 17 декабря, стоят от 5 до 50 тысяч рублей. 4 декабря максимальная стоимость комплекта из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре превысила 400 тыс. рублей. Их продали на аукционе на дневной и вечерний спектакли 26 декабря.

