Тимур Родригез оказался самым невостребованным певцом зимы

Mash: Родригез стал самым невостребованным певцом зимы из-за высокого гонорара
Пресс-служба Тимура Родригеза

Шоумен Тимур Родригез стал самым невостребованным певцом зимы из-за слишком высокого гонорара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает издание, у Родригеза не запланировано ни одного корпоратива на новогодние праздники. Артист просит 3,5 миллиона рублей за 50 минут выступления. В ее райдер входит две гримерки, до 15 охранников, никакого доступа посторонним, отдельную зону под грим и кейтеринг, трехчасовая репетиция до выступления и парковка. В качестве еды и напитков знаменитость просит вино, тарелку фруктов и ягод, козий или овечий сыр и воду.

По данным Mash, из-за проблем с корпоративами Родригез не может выплачивать 1,5 млн рублей алиментов на двоих сыновей. Шоумен через суд попросил снизить выплаты в 4 раза.

В 2023 году Тимур Родригез публично объявил о разводе с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Он написал, что не планирует комментировать разлад в семье и называть причины расставания. Однако в одном из интервью шоумен сообщил, что рассказал Девочкиной о разрыве по телефону. В мае 2025 года супруги официально развелись.

Ранее директор Долиной ответил на слух о повышении гонорара певицы.

