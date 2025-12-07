Лариса Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью

Певица Лариса Долина впервые вышла на сцену после комментария о квартире

Народная артистка России Лариса Долина впервые вышла за сцену после скандального интервью. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Долина спела «Я буду любить тебя» на премии «Песня года 2025».

«Спасибо за вашу любовь и поддержку», — заявила певица.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. Она пообещала вернуть средства покупательнице в полном объеме, но в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что Долина ни разу за полтора года не извинилась перед Полиной Лурье из-за ситуации с квартирой и сделала это лишь в эфире Первого канала из-за общественного резонанса.

Ранее Егор Крид попал в больницу.