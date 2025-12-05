На выставке искусства показали какающих роботов с головами Маска и Уорхола

На выставке искусства Арт-Базель в Майами (США) показали роботов с головами знаменитостей — миллиардеров и известных художников. Об этом пишет CNN.
Новый проект «Обычные животные» представил художник Beeple (Майк Винкельман). Построенные им «какающие» и поднимающие головы в беззвучном вое четвероногие роботы с силиконовыми лицами изображают Энди Уорхола, Марка Цукерберга, Пабло Пикассо и Джеффа Безоса. Каждый робот делает фотоснимки, которые художник потом обрабатывает в различных визуальных стилях и делает NFT-принты.
«Скажу так, я странный человек. А они постоянно фотографируют и переосмысливают мир через призму этих разных персонажей», — объяснил он.
На открытии выставки, пишет издание, также появились две настоящие собаки, которые начали лаять на роботов. Винкельман позволил им войти в выставочный загон и устроить с его экспонатами драку.
Проект Винкельмана представлен в впервые действующей секции цифрового искусства «Zero 10» на Арт-Базель.
