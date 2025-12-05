На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На выставке искусства показали какающих роботов с головами Маска и Уорхола

На выставке Арт-Базель представили четвероногих роботов с головами знаменитостей
true
true
true
close
Lynne Sladky/AP

На выставке искусства Арт-Базель в Майами (США) показали роботов с головами знаменитостей — миллиардеров и известных художников. Об этом пишет CNN.

Новый проект «Обычные животные» представил художник Beeple (Майк Винкельман). Построенные им «какающие» и поднимающие головы в беззвучном вое четвероногие роботы с силиконовыми лицами изображают Энди Уорхола, Марка Цукерберга, Пабло Пикассо и Джеффа Безоса. Каждый робот делает фотоснимки, которые художник потом обрабатывает в различных визуальных стилях и делает NFT-принты.

«Скажу так, я странный человек. А они постоянно фотографируют и переосмысливают мир через призму этих разных персонажей», — объяснил он.

На открытии выставки, пишет издание, также появились две настоящие собаки, которые начали лаять на роботов. Винкельман позволил им войти в выставочный загон и устроить с его экспонатами драку.

Проект Винкельмана представлен в впервые действующей секции цифрового искусства «Zero 10» на Арт-Базель.

Накануне ведущие музеи России презентовали выставки 2026 года.

Ранее три кота со щитом появились на набережной Великого Новгорода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами