Три кота со щитом появились на набережной Великого Новгорода

В Великом Новгороде установили скульптуру трех котов по мотивам картин Ложкина
Пресс-служба губернатора Новгородской области

На набережной Александра Невского в Великом Новгороде установили скульптурную композицию с тремя котами по мотивам работы художника Васи Ложкина «Три кота с деревянной сабелькой». Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Новгородской области Александр Дронов.

«Вася Ложкин впервые представил свою выставку в нашем городе в 2023 году, и теперь один из его узнаваемых сюжетов получил воплощение в городской среде», — написал он.

Чиновник отметил, что на щите одного кота изображен герб города. Скульптуру создал скульптор Алексей Степаненко. Он является автором памятника Г.Р. Державину, который уже установлен в городе.

В октябре стало известно, что в Самаре пропала часть скульптуры на пересечении улиц Ленинградской и Водников. Статуя изображает рыцаря в полном боевом облачении. В одной руке он держит свиток с надписью «Живя живи», а другой опирается на меч. На фото из города видно, что теперь у фигуры нет не только этих атрибутов, но и левой руки до локтя.

Ранее художник Вася Ложкин оценил логотип «нового Макдоналдса».

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
