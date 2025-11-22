Три кота со щитом появились на набережной Великого Новгорода

На набережной Александра Невского в Великом Новгороде установили скульптурную композицию с тремя котами по мотивам работы художника Васи Ложкина «Три кота с деревянной сабелькой». Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Новгородской области Александр Дронов.

«Вася Ложкин впервые представил свою выставку в нашем городе в 2023 году, и теперь один из его узнаваемых сюжетов получил воплощение в городской среде», — написал он.

Чиновник отметил, что на щите одного кота изображен герб города. Скульптуру создал скульптор Алексей Степаненко. Он является автором памятника Г.Р. Державину, который уже установлен в городе.

В октябре стало известно, что в Самаре пропала часть скульптуры на пересечении улиц Ленинградской и Водников. Статуя изображает рыцаря в полном боевом облачении. В одной руке он держит свиток с надписью «Живя живи», а другой опирается на меч. На фото из города видно, что теперь у фигуры нет не только этих атрибутов, но и левой руки до локтя.

