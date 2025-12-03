Ведущие музеи России презентовали выставки 2026 года

Федеральные музеи представили в Министерстве культуры выставочные планы на 2026 год, сообщила пресс-служба департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ.

Первыми о предстоящих проектах рассказали руководители Государственного Эрмитажа, Музеев Московского Кремля и Бахрушинского театрального музея.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что в следующем году музей представит более 30 выставок. Среди них выставка «Екатерина I», которая запустит цикл, посвященный правителям Российской империи. Другим крупным проектом будет выставка «Иконы «романовских писем» в собрании Эрмитажа».

Некоторые проекты будут посвещены эрмитажной школе реставрации и научной деятельности музея. Это выставка «Тициан. Последний шедевр: «Святой Себастьян»», приуроченная к завершению реставрации картины, и выставка ««Новая» Голландия» – она представит более 100 картин, авторство и история которых были установлены в ходе научной работы.

На 2026 год музеем подготовлена также и обширная региональная программа. Знаковым событием станут первые Дни Эрмитажа в Донецке и Мариуполе. В Екатеринбурге и Казани пройдут выставки, посвященные Екатерине Великой и Николаю II. В Оренбурге откроется масштабный проект «Мир античных героев», в Омске стартует выставка «Сто лет моды».

Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала, что в 2026 году музей проведет 10 выставок в России и за рубежом.

Первым проектом Музеев Московского Кремля в следующем году станет выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир», посвященная Чингисидам и их жизни в составе русской знати в период распада Золотой Орды.

О будущих проектах Бахрушинского театрального музея рассказала генеральный директор Кристина Трубинова. После масштабной реставрации откроются сразу два московских филиала музея, расширится программа федерального проекта «Новый музей театра», а также музей представит более десяти выставок в разных городах России и за рубежом. Ключевые выставки 2026 года будут посвящены юбилеям главных сцен страны – 270-летию Александринского и 250-летию Большого театров.

