В Кремле не стали комментировать скандал с квартирой Долиной

В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг проблемных сделок с недвижимостью, которые уже прозвали «схемой Долиной». Об этом пишет ТАСС.

«Это не наша тема», — сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

До этого стало известно, что Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы. Подчеркивается, что «этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон».

В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Останина обратилась в Верховный суд из-за «схемы Долиной».