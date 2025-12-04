Судья ВС получил материалы гражданского дела о квартире Долиной

Материалы гражданского дела о продаже квартиры российской певицы Ларисы Долиной переданы судье Верховного суда России. Об этом пишет ТАСС.

«Дело передали судье. Среди третьих лиц по делу — осужденная ранее по уголовному делу о хищении у Ларисы Долиной Анжела Цырульникова, [находящаяся] в СИЗО № 1 УФСИН России по Москве», — говорится в сообщении.

Накануне Верховный суд России истребовал в кассации материалы дела об оспаривании сделки по купле-продаже квартиры Долиной.

До этого стало известно, что Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы. Подчеркивается, что «этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон».

В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Останина обратилась в Верховный суд из-за «схемы Долиной».