Михалков заявил о девальвации профессии режиссера

Народный артист России Никита Михалков заявил в беседе с aif.ru об упадке уровня режиссуры.

Михалков связал это с тем, что сейчас режиссером может стать любой, у кого есть деньги на съемки.

«В итоге эта профессия просто девальвировалась. Сценарист, оператор, художник, монтажер, композитор не могут быть непрофессионалами, а режиссер – может. Потому что они все сделают, а ты говоришь: «Мотор! Стоп!» – и вроде бы как начальник», — заявил артист.

Михалков также пожаловался на огромную деградацию европейского и американского кино. Он считает, что зарубежные режиссеры перестали вкладывать «поиски смыслов» в свои работы.

«Потому что великое американское кино 1970-х годов, которое все соткано из этого поиска и которому мы бесконечно верили, – его не стало. Также абсолютно бессмысленны сегодняшние картины – хотя с точки зрения технологий они просто фантастические», — подчеркнул режиссер.

21 октября Михалкову исполнилось 80 лет. Президент России Владимир Путин в поздравлении режиссеру назвал его примером преданного служения своему делу.

Ранее Путин назвал свой любимый фильм с Михалковым.