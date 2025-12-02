Бабкина отреагировала на награду от Путина

Народная артистка России Надежда Бабкина назвала огромной честью и неожиданной радостью награждение ее орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ее слова передали в Telegram-канале театра «Русская песня».

«Скажу, что думаю, чувствую и чем живу — служу России!» — заявила певица.

Представители театра также поздравили исполнительницу с награждением. Они назвали орден заслуженным признанием вклада Бабкиной в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетней деятельности «на благо сохранения нематериального этнокультурного достояния нашей страны».

2 декабря президент России Владимир Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе отмечается, что певица заслужила орден за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

19 марта депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады. Он отметил, что артистка — патриотический деятель. По мнению депутата, на данный момент в России нужны именно такие творцы.

В июле Бабкина попросила не сравнивать ее с Аллой Пугачевой, а также отказалась от звания «новой Примадонны».

Ранее сообщалось, что в Петербурге вынесли приговор из-за картинки с волком-нацистом из «Маши и медведя»