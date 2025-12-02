В Петербурге вынесли приговор из-за картинки с волком-нацистом из «Маши и медведя»

В Санкт-Петербурге Кировский районный суд привлек мужчину к административной ответственности за картинку с «волком-нацистом», опубликованную в социальной сети «ВКонтакте». Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.

В сентябре оперуполномоченный выявил, что 20 января 2023 года на странице пользователя «Михаил Сталкер» в разделе фотографии было размещено изображение мультперсонажа — волка в нацистской военной форме с немецким крестом на фоне танка с немецким крестом.

На правом нагрудном кармане формы персонажа изображен орден, на котором присутствует свастика. Подсудимый, Михаил Чесноков, в судебном заседании вину признал частично, поскольку картинка с волком — кадр из детского мультфильма «Маша и медведь».

На вопрос суда, почему автор публикации разместил только волка в нацистской форме без самого мультфильма, Чесноков пояснил, что ему изображение волка показалось забавным. Он также рассказал, что его увлекает коллекционирование предметов, связанных со Второй мировой войной, а на холодильнике у него есть магниты с советской символикой.

Несмотря на то, что в сериале «Маша и медведь» нет пропаганды нацистской идеологии и демонстрации нацистской атрибутики, за отредактированное изображения персонажа мультсериала лицо все равно понесет ответственность согласно закону о противодействии экстремизму, уточнили в суде. Чеснокову назначен наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов.

