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Бабкина отказалась называться Примадонной после Пугачевой: «Я — Надя Бабкина»

Певица Бабкина заявила, что ей не нужно звание Примадонны после Пугачевой
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Надежда Бабкина в беседе с aif.ru попросила не сравнивать ее с коллегой Аллой Пугачевой, а также отказалась от звания «новой Примадонны».

«Мне чужий званий не надо. Я — Надя Бабкина, меня ни с кем сравнивать не надо. Я сама по себе», — заявила исполнительница.

Бабкина напомнила, что Пугачеву стали называть Примадонной, поскольку артистка выпустила в конце 90-х одноименный трек, с которым она затем выступила на «Евровидении-1997». Композиция посвящена актрисе Людмиле Гурченко.

«Если сравниваете, то сравнивайте с [Людмилой] Зыкиной, с [Ольгой] Воронец, с [Лидией] Руслановой. Это мой жанр. <…> Мы [c командой] дали тридцать благотворительных концертов в трех регионах (по десять в каждом). Всюду народ валом шел, потому я — народная артистка. Этого звания мне вполне достаточно», — подчеркула знаменитость.

19 марта депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады. Он отметил, что артистка — патриотический деятель. По мнению депутата, на данный момент в России нужны именно такие творцы.

Ранее певец КАССЕТА вспомнил, как Лолита ворвалась к нему на сцену.

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