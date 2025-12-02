Стало известно о поступившей в Верховный суд жалобе по делу Долиной

В Верховный суд Российской Федерации поступила жалоба по делу о квартире российской певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу органа.

«Поступила, она будет рассмотрена в установленном порядке», — сказали там журналистам.

2 декабря стало известно, что по результатам соцопроса, проведенного «Лентой.ру» среди 32 тысяч респондентов, 95% из них заявили, что осуждают исполнительницу из-за дела о ее квартире, по итогам которого она не вернула деньги покупательнице.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. Это вызвало общественный резонанс, который уже прозвали в СМИ «эффектом Долиной». Ряд звезд встали на сторону народной артистки России, а некоторые, наоборот, выступили с критикой в ее адрес.

В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певица Ольга Орлова заступилась за Долину после отмены.