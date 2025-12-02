На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орлова об отмене Долиной: «Удобно быть судьей с дивана»

Певица Ольга Орлова заступилась за Долину после отмены
true
true
true
close
olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова в Telegram-канале заступилась за народную артистку России Ларису Долину после отмены.

По мнению Орловой, нет ничего отвратительнее хейта и травли человека. Она считает, что сейчас все, кто оскорбляют Долину в сети, совершают коллективное преступление. Певица считает, что дело коллеги должен справедливо рассмотреть суд, а не общество.

«Это просто чудовищно. Сегодня только ленивый не сделал «мемчик» на эту тему. Вчера чесали Диброва, позавчера – «голую вечеринку». Опомнитесь, люди! Удобно быть судьей с дивана! Ведь твои проступки никогда не станут достоянием общественности», — заявила артистка.

Орлова добавила, что в деле Долиной должны быть наказаны мошенники. Как отметила телеведущая, следствие должно находить и изымать деньги, которые аферисты забрали у людей.

«Естественно, если следствие установит, что покупатель квартиры не причастна к мошенникам, то деньги должны быть возвращены», — уточнила певица.

Ранее Останина обратилась в Верховный суд из-за «схемы Долиной».

