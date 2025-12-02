На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бондарчук раскрыл, чего не хватает современным фильмам и сериалам

Режиссер Бондарчук заявил о нехватке ценных профессиональных кадров в кино
Пресс-служба more.tv

Режиссер и актер Федор Бондарчук заявил в беседе с Hello!, что в России не хватает ценных кадров в кинематографе.

«Не хватает нам всем по-прежнему ценных профессиональных кадров во всех сферах. И не хватать их будет всегда», — поделился артист.

Бондарчук подчеркнул, что, несмотря на нехватку кадров, российское кино подняло планку качества. По словам режиссера, каждый год выходят яркие резонансные проекты.

В сентябре Федор Бондарчук вошел в топ-5 самых кассовых режиссеров России с суммарными сборами 13 млрд рублей. Особый успех приобрели его картины «Сталинград», «9 рота» и два «Обитаемых острова».

Этот топ возглавил режиссер Дмитрий Дьяченко. Почти треть заработанной им суммы (26,2 млрд рублей) приходится на картину «Чебурашка». Режиссер участвовал в таких проектах, как «Последний богатырь», «Кухня», «Отель Элеон», «О чем говорят мужчины», «День радио», «Финист. Первый богатырь».

На втором месте среди самых кассовых режиссеров оказался Тимур Бекмамбетов. Он заработал 17,2 млрд рублей. Он снимал такие проекты, как «Ночной дозор», «Елки», «Ирония судьбы. Продолжение», «Дневной дозор», «Профиль». Режиссер также занимается продюсированием и написанием сценариев.

Ранее сообщалось, что суд не позволил отелю взыскать 10 млн рублей долга с Федора Бондарчука.

