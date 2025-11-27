Суд не позволил отелю взыскать 10 млн рублей долга с Федора Бондарчука

Московский суд не поддержал два иска, поданные отелем «Петровский Арт Лофт» против режиссера Федора Бондарчука, на почти 10 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Агентство утверждает, что конфликт между отелем и Бондарчуком длился более двух лет. В 2023 году режиссер заключил кредитный договор с банком, а позже банк передал права по этому договору ООО «Петровский Арт Лофт». Спустя время гостиница подала в суд на Бондарчука, требуя взыскать с него 9,7 млн рублей, которые он задолжал по кредиту.

Причина займа не раскрывается. Суд отклонил оба иска. В документах лишь указано: «Исковые заявления о взыскании задолженности по договору займа и кредитному договору отклонены. Истец: ООО «Петровский Арт Лофт», ответчик: Федор Бондарчук».

Основной вид деятельности «Петровского Арт Лофта», уточняет РИА Новости, заключается в предоставлении услуг временного проживания. Отель находится в центре Санкт‑Петербурга, что подтверждается информацией на его сайте.

В марте 2024 телеведущая Светлана Бондарчук обращалась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с бывшим мужем Федором Бондарчуком. До этого Светлана уже подавала несколько раз в суд на продюсера, однако иски не принимались из-за ошибок в документах.

