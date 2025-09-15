На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый кассовый российский режиссер

Режиссер «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко стал самым кассовым в России
Евгения Новоженина/РИА Новости

Режиссер Дмитрий Дьяченко стал самым кассовым в России. Об этом сообщает PEOPLETALK.

Дьяченко занял лидерство в списке самых кассовых российских режиссеров. Почти треть заработанной им суммы (26,2 млрд рублей) приходится на картину «Чебурашка». Режиссер участвовал в таких проектах, как «Последний богатырь», «Кухня», «Отель Элеон», «О чем говорят мужчины», «День радио», «Финист. Первый богатырь».

На втором месте среди самых кассовых режиссеров оказался Тимур Бекмамбетов. Он заработал 17,2 млрд рублей. Он снимал такие проекты, как «Ночной дозор», «Елки», «Ирония судьбы. Продолжение», «Дневной дозор», «Профиль». Режиссер также занимается продюсированием и написанием сценариев.

Клим Шипенко занял третье место в рейтинге, заработал 14,1 млрд рублей. Наиболее известным проектом режиссера стал фильм «Вызов» с Юлией Пересильд. Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

Дмитрий Киселев расположился на четвертом месте, собрав 13,8 млрд рублей в прокате. Режиссер снял такие фильмы, как «Черная молния», «Елки-2», «Джентльмены удачи!», «Елки 1914», «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал».

В топ-5 самых кассовых режиссеров России также вошел Федор Бондарчук с суммарными сборами 13 млрд рублей. Особый успех приобрели его картины «Сталинград», «9 рота» и два «Обитаемых острова».

Ранее Гармаш сообщил о судьбе третьего «Чебурашки».

