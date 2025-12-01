Лерчек не признала вину по делу о выводе средств за рубеж

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя) не признала вину по делу о выводе средств за рубеж. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Чекалина заявила, что обвинения ей непонятны. Она отказалась признавать вину как по возможному отмыванию денег за рубежом, так и от уклонений от уплаты налогов.

Telegram-канал добавил, что бывший муж Лерчек Артем Чекалин признался в уклонении от налогов. Однако он отрицает, что незаконно выводил деньги заграницу. Блогер попросил судить его по более мягкой статье об уклонении от уплаты налогов (ст. 198 УК) и не указывать, что преступление было совершено группой лиц.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

Ранее Лерчек добилась разрешения на посещение врача.