На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лерчек не признала вину по делу о выводе средств за рубеж

Блогерша Лерчек отказалась признавать вину по делу о выводе средств за рубеж
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя) не признала вину по делу о выводе средств за рубеж. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Чекалина заявила, что обвинения ей непонятны. Она отказалась признавать вину как по возможному отмыванию денег за рубежом, так и от уклонений от уплаты налогов.

Telegram-канал добавил, что бывший муж Лерчек Артем Чекалин признался в уклонении от налогов. Однако он отрицает, что незаконно выводил деньги заграницу. Блогер попросил судить его по более мягкой статье об уклонении от уплаты налогов (ст. 198 УК) и не указывать, что преступление было совершено группой лиц.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

Ранее Лерчек добилась разрешения на посещение врача.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами