Директор Долиной об отмене артистки: «У нас умеют прощать»

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил Telegram-каналу Shot, что против артистки устроили «оголтелую травлю» на фоне скандала с квартирой.

Пудовкин уверен, что люди сделали поспешные выводы в истории с квартирой Долиной в Хамовниках. Он подчеркнул, что суд по недвижимости еще не завершен. Продюсер также заявил, что сама народная артистка плохо реагирует на «издевательства» в соцсетях.

«Нужно дождаться завершения процесса, следственные действия до сих пор продолжаются. И, наверное, для некоторых будет разочарованием все, что они писали. Много чего отменяли — у нас умеют прощать, я так скажу», — заявил концертный директор.

27 ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Ларисе Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей, которую та потеряла из-за действий мошенников. Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье сообщила, что она намерена обжаловать решение в Верховном суде.

29 ноября Telegram-канал «Baza» сообщал, что россияне стали массово отказываться от билетов на концерты Ларисы Долиной. Во Владивостоке, где выступление артистки запланировано на 29 ноября, появилось 224 свободных мест, хотя еще вчера их было всего 25. В Хабаровске — 2 декабря — количество не распроданных билетов выросло с 7 до 35.

29 ноября крупнейшая служба консьержей в Дубае сообщила в беседе kp.ru, что ни в новогоднюю ночь, ни в декабре у Ларисы Долиной не запланировано концертов в ОАЭ. Ходил слух, что в графики артистки 20 выступлений в Дубае.

Ранее в Госдуме призвали дать продолжение делу Долиной.