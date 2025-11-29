На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне массово сдают билеты на концерты Долиной

«База»: во Владивостоке сдали свыше 200 билетов на концерт Долиной за 24 часа
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Россияне стали массово отказываться от билетов на концерты Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Базы».

СМИ утверждает, что во Владивостоке, где выступление артистки было запланировано на 29 ноября, появилось 224 свободных мест, хотя еще вчера их было всего 25. В Хабаровске — 2 декабря — количество не распроданных билетов выросло с 7 до 35.

Также на ситуацию с Ларисой Долиной отреагировали некоторые компании: московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил из соцсетей и с сайта публикацию о новогоднем выступлении певицы, билеты на которое стоили 95 тыс. рублей. «Бургер Кинг» временно приостановил доставку еды к дому Долиной до тех пор, пока покупательница ее квартиры «не получит свои деньги обратно».

Накануне суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск отклонили. После прецедента с участием артистки в России все чаще стали сообщать об аналогичных случаях обмана.

Подробнее о том, что известно о деле, и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Витас существенно подешевел в России.

