В Госдуме призвали дать продолжение делу Долиной

Гаврилов призвал Верховный суд вынести новое постановление по делу Долиной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Верховному суду (ВС) России следует принять новое постановление пленума по делу с квартирой певицы Ларисы Долиной. С таким призывом выступил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

По мнению Гаврилова, такое постановление может задать иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и освободить покупателей от рисков чужого обмана.

«В идеале позиция по подобным ситуациям должна быть закреплена <…> в обновленном постановлении пленума, которое выстроит для судов четкий ориентир при рассмотрении дел о вторичном жилье», — отметил депутат.

Гаврилов отметил, что на данный момент в судебной практике есть пробел, из-за которого даже тщательная проверка объекта и продавца не гарантирует покупателю то, что он сможет сохранить купленное имущество. По его словам, все риски фактически переносятся с продавца на нового владельца недвижимости, как это произошло в деле Долиной.

27 ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Ларисе Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей, которую та потеряла из-за действий мошенников. Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье сообщила, что она намерена обжаловать решение в Верховном суде.

Ранее Ларисе Долиной предложили способ избежать отмены.

