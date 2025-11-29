Стало известно о судьбе концертов Ларисы Долиной в Дубае на фоне «отмены»

На фоне «отмены» певицы Ларисы Долиной стало известно о судьбе ее концертов в Дубае. Об этом пишет kp.ru.

До этого появилась информация о том, что в графике Долиной 20 выступлений в Дубае. При этом крупнейшая служба консьержей в Дубае в беседе с изданием заявила, что ни в новогоднюю ночь, ни в декабре у артистки концертов в ОАЭ не запланировано.

Издание также указало средний гонорар артистки в декабре за выступление на частном мероприятии — 3,5 млн руб. Для последней недели декабря гонорар обсуждается индивидуально.

Накануне СМИ сообщали, что россияне стали массово отказываться от билетов на концерты Ларисы Долиной, оказавшейся в центре скандала из-за квартирных мошенников. Во Владивостоке, где выступление артистки запланировано на 29 ноября, появилось 224 свободных мест, хотя еще вчера их было всего 25. В Хабаровске — 2 декабря — количество не распроданных билетов выросло с 7 до 35.

Также на ситуацию с Долиной отреагировали некоторые компании: московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил из соцсетей и с сайта публикацию о новогоднем выступлении певицы, билеты на которое стоили 95 тыс. рублей. «Бургер Кинг» временно приостановил доставку еды к дому Долиной до тех пор, пока покупательница ее квартиры «не получит свои деньги обратно».

Ранее Лариса Долина обвинила хейтеров в бот‑атаке.