«Худенькая такая, голодненькая, как все». Как сложилась жизнь Нонны Мордюковой

25 ноября 2025 года исполнилось 100 лет с рождения Нонны Мордюковой. Народная артистка СССР, одна из самых выдающихся актрис XX века, по версии британской энциклопедии «Кто есть кто», она вошла в историю кинематографа как воплощение образа сильной русской женщины. Именно таких женщин она и играла — даже в «Бриллиантовой руке». «Газета.Ru» — о том, как Нонна Мордюкова стала великой.

Детство Нонны Мордюковой

Ноябрина Мордюкова родилась в селе Константиновка Донецкой области Украинской ССР в семье Виктора и Ирины Мордюковых 25 ноября 1925 года. Она стала старшим ребенком: пройдет время — и на ее плечи ляжет забота о трех младших сестрах и двух братьев (а под конец ее жизни именно сестра Наталья останется рядом с народной артисткой).

Детство Мордюкова провела в одном из сел Краснодарского края, где ее мать была председателем колхоза.

В 1941 году, посмотрев фильм «Богдан Хмельницкий», она написала исполнителю главной роли Николаю Мордвинову письмо с вопросом: «Как выучиться на Любовь Орлову?» Тот посоветовал сначала окончить школу, а потом приезжать в Москву.

Она так и сделает. Но сначала придется пережить войну, оккупацию, скрываться всей семьей от нацистов, которые могли отправить их на принудительные работы в Германию. Отец ушел на фронт, а вернулся в 1943-м, потеряв ногу. Брак родителей не выдержал испытаний — в 1944-м они развелись, и мать Мордюковой вместе с детьми уехала в Ейск.

«У меня в книжке описана девочка — в школе на последней парте сидела, худенькая такая, голодненькая, как все. Из бедной-бедной многодетной семьи. Колхоз, немцы только что ушли, школу открыли. У нее вместо портфеля торбочка холщовая, а на ней пучок калины булавкой пристегнут. Она выходит к доске, подняла головенку свою, читает стихотворение Некрасова. Помню только последнюю строчку: «Как на соху налегая рукою, пахарь задумчиво брел полосою...» И так она слово выделила, протянула: «...заду-у-умчиво». Потому что тяжко крестьянину: опять поздно весна пришла, опять неурожай будет. У девочки слезы на глаза навернулись. А учительнице не понравилось, что она именно на этом слове акцент сделала», — рассказывала Нонна Мордюкова в интервью kp.ru о своем детстве. Да, этой девочкой была она сама — но в своей биографической книге «Не плачь, казачка!» 1997 года решила об этом не упоминать.

Школу Мордюкова окончила в Ейске. Там же учился Сергей Бондарчук, который и посоветовал ей уезжать в Москву и поступать во ВГИК.

В институт кинематографии она приехала без подготовки — Мордюкова не знала, что для творческого конкурса нужно готовить басни и стихи. Когда ее попросили что-то исполнить, она растерялась. Но в комиссии ей предложили тогда изобразить какой-нибудь случай из жизни — и Мордюкова показала знакомых, соседей, вспомнила байки из кубанского фольклора. Комиссия смеялась до слез, а Мордюкова решила еще и спеть. Конечно, она поступила.

Где снималась Нонна Мордюкова

В 1948 году на экраны вышел фильм «Молодая гвардия» Сергея Герасимова, в котором снялись его студенты. В их числе была Нонна Мордюкова: она сыграла одну из главных ролей — комсомолки Ульяны Громовой. Она оказалась в числе восьми актеров, удостоенных Сталинской премии за это кино. А после наступили четыре года простоя: Мордюкова оказалась заложницей своего экранного образа, а еще одна Ульяна Громова никому нужна не была. Правда, есть и другая версия невостребованности актрисы: на съемках «Молодой гвардии» в нее влюбился Сергей Герасимов, жена которого тоже играла в этой картине. Именитый режиссер получил отказ. В 1957-м он будет снимать «Тихий Дон», но казачку Мордюкову, мечтавшую о роли Аксиньи, на работу не пригласит.

Актриса вернулась на экраны в главной роли в 1955-м: в картине Михаила Швейцера «Чужая родня» она сыграла Стешу Ряшкину, тоже сильную женщину с трудной судьбой. В 1960-м Мордюкова снова воплотила на экране образ «сильной женщины»: в картине роль председателя колхоза Александры Потаповой «Простая история» была написана специально для нее.

Мордюкова начинала с серьезных драматических ролей. Но сегодняшний зритель, скорее всего, любит ее комедийный талант: актриса одинаково смешно и органично смотрелась в роли и мечтающей о замужестве купчихи в «Женитьбе Бальзаминова», и управдома из «Бриллиантовой руки» , убежденной, что «наши люди в булочную на такси не ездят». Эти комедии не привели к тому, что Мордюкова сменила амплуа: впереди фильм «Комиссар», пролежавший на полке из-за цензуры; «Русское поле», где героиня Мордюковой, простая русская женщина, переживает смерть сына; фильм Григория Чухрая «Трясина», в котором актриса вновь сыграла мать — которая своими руками делает сына дезертиром, что в конечном счете губительно для обоих.

После тяжелой «Трясины» Мордюкова попросила автора сценария Виктора Мережко написать для нее что-то более веселое. И он написал сценарий к фильму «Родня» — его Мордюкова вручила Никите Михалкову сама, с просьбой не потерять.

«Родня» стала одним из программных фильмов для Нонны Мордюковой. Кто не помнит внушительный бюст ее героини и слова: «Это энергичный танец»? А ведь актриса на площадке страшно ссорилась с Михалковым, который видел ее героиню теткой с золотыми зубами — а самой актрисе хотелось быть на каблуках и с красной помадой. К тому же Михалков просто доводил Мордюкову на съемках: режиссер рассказывал, как добивался от нее нужной интонации во время эпизода на вокзале, где она говорит мужу: «Эх, ты!».

«Мы снимаем пять, шесть, восемь, пятнадцать дублей. И все мимо. У нее сдают нервы . Она уходит. Я в мегафон прошу народную артистку Советского Союза Нонну Мордюкову вернуться. Атмосфера нагнетается и нагнетается. Она сидит уже расстроенная, взъерошенная», — вспоминал Михалков. Когда ему удалось, наконец, вызвать у Мордюковой правильную интонацию, она сказала: «Сволочь! Я и до этого так же говорила!» Режиссеру потом пришлось покупать бутылку коньяка и мириться с народной артисткой.

Последним фильмом, в котором она снялась, была картина «Мама» Дениса Евстигнеева, вышедшая в 1999 году. В ней Мордюкова сыграла многодетную мать, которая когда-то заставила своих сыновей совершить теракт и угнать самолет на Запад. Картина далась ей нелегко. «Я долго не могла понять, почему она решилась угнать самолет, а пока не могу понять поступок, мне трудно играть. Спрашиваю Дениса Евстигнеева, режиссера: зачем они угоняют самолет? Он не может мне объяснить, на потолок смотрит, как будто что-то там шукает», — рассказывала Мордюкова в интервью «Российской газете».

В 2000-х актриса не снималась: ей не хотелось играть в фильмах про бандитов и олигархов. «Тетку в тельняшке с цигаркой в зубах, которая наливает девочкам водку в заляпанные стаканы, я не буду играть никогда! Значит, такая моя судьба — остаться в памяти зрителей той, которой я была», — говорила она.

В последние годы актриса жила с младшей сестрой Натальей. Она редко принимала журналистов и не любила появляться на телевидении. Скончалась она 6 июля 2008 года в возрасте 82 лет и была похоронена на Кунцевском кладбище рядом с сыном Владимиром.

Кого любила Нонна Мордюкова

Первым мужем Нонны Мордюковой был Вячеслав Тихонов. Роман завязался на съемках «Молодой гвардии», тогда же актеры и поженились. Молодоженам дали комнату в общежитии, в 1950-м родился сын Владимир.

Брак продержался целых 13 лет, но в основном благодаря стараниям матери Мордюковой, которая всегда отстаивала зятя. По признанию Мордюковой, они с мужем оказались слишком разными людьми: тихий, спокойный, замкнутый Тихонов — и страстная, громкая Мордюкова, которую муж по дороге в гости всегда просил не петь там своих «частушек».

«Холодноватый был человек Славка. Как-то так получилось, что я не проявила мужества не быть с ним. И мама твердила: «Дочка, не бросай Славку, будешь жалеть. Ты смотри, какой он домашний». А у него вся задачка — как играет «Спартак». Схемы начертит — и все. Он никогда не читал книг. Только футбол. И думал, что так и надо жить. Что с днем рождения поздравлять — смешно. Я ездила на выступления, деньги зарабатывала. Он считал, что это унизительно», — вспоминала Мордюкова в беседе с kp.ru.

После развода с Тихоновым у Мордюковой был роман писателем и сценаристом Борисом Андроникашвили. Позже она будет называть его хлюпиком. «На меня цеплялись в основном какие-то неудавшиеся артисты, хлюпики. И вечно гундосили, что у них денег нету. Они думали — вот я их вывозить буду. Случился у меня роман уже после развода с Тихоновым. Сложно было встречаться, сын уже был подростком. Я пару раз замуж за того красавца собиралась. Он и хорош, и умен, и образованный, и Байрона прочитает на английском языке, и выскажется так-то интересно. Но не знал, как хлеба заработать. Он умел только талантливо организовать застолье. Да чтоб оно подешевле обошлось бы ему. И так смотришь, смотришь, да пошел ты к черту», — говорила она kp.ru.

А брак с актером Владимиром Сошальским продержался всего полгода.

И при этом Нонна Викторовна признавалась, что она — человек влюбчивый. Сценарист «Родни» Виктор Мережко как-то рассказывал, что она позвонила ему с признанием в любви к Никите Михалкову. «Ой, Витя, какая я дура!» — «Что такое?» — «Да я влюбилась в Никитку. Гляну на него — у меня ноги подкашиваются, когда вижу эти усы. Одеколон, взгляд маслянистый, смеется, еще и на «Мерседесе», — пересказывал Мережко их диалог в интервью aif.ru.

Только ценила она сильных мужчин и не переносила в них скупость. «Я никогда не влюблялась в плечи, в глаза. Поступок! Вот что для меня всегда было главным. Сказанул что-нибудь, и вот думаешь: ах ты скотина. Фраза. Образованность», — говорила Мордюкова.

Главная трагедия Нонны Мордюковой

Сын Мордюковой и Тихонова Владимир Тихонов тоже стал актером. Именно он сыграл в «Русском поле» сына героини Мордюковой, которого той приходится хоронить. Этот момент был для актрисы страшным — Владимиру Тихонову даже пришлось успокаивать маму на съемках. Увы, в 1990 году она и правда хоронила сына — он скончался от сердечной недостаточности на 41-м году жизни.

Причиной ранней смерти Владимира Тихонова могло стать злоупотребление алкоголем и наркотиками — к ним он пристрастился еще в юности. «В самый зеленый подростковый период попал в гвардию испорченных людей. Они в той же школе учились. Я ведь сначала даже радовалась, что он с этими мальчиками дружил. Даже когда мне начали говорить про наркотики — не верила: мы ж и знать не знали про такую заразу. А потом уж, когда сначала один из друзей умер, потом второй, — уж поздно было», — признавалась Мордюкова. И думала, что зря они с Тихоновым сына «в актерство втянули».