В Уссурийске назвали фейком слухи о массовых возвратах билетов на концерт Долиной

Организаторы концерта Долиной в Уссурийске опровергли слухи о массовом возврате билетов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Организаторы концерта народной артистки России Ларисы Долиной в Уссурийске опровергли ТАСС слух, что зрители начали массово сдавать билеты.

Организаторы назвали фейком информацию, что люди якобы сдают купленные билеты на выступления Долиной из-за ее скандала с квартирой в Хамовниках. Они подчеркнули, что концерт состоится в назначенные даты.

«Никто билеты не возвращал, ни одного билета никто не вернул. И даже просьбы такой не было, чтобы вернуть деньги», — заявил источник ТАСС.

27 ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Ларисе Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей, которую та потеряла из-за действий мошенников. Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье сообщила, что она намерена обжаловать решение в Верховном суде.

29 ноября Telegram-канал «Baza» сообщал, что россияне стали массово отказываться от билетов на концерты Ларисы Долиной. Во Владивостоке, где выступление артистки запланировано на 29 ноября, появилось 224 свободных мест, хотя еще вчера их было всего 25. В Хабаровске — 2 декабря — количество не распроданных билетов выросло с 7 до 35.

В тот же день крупнейшая служба консьержей в Дубае сообщила в беседе kp.ru, что ни в новогоднюю ночь, ни в декабре у Ларисы Долиной не запланировано концертов в ОАЭ. Ходил слух, что в графики артистки 20 выступлений в Дубае.

Ранее сообщалось, что Долину могут вырезать из новогоднего фильма.

