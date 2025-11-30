Долину могут вырезать из новогоднего фильма

Создатели новогоднего фильма от ТНТ «Невероятных приключений Шурика» рассматривают решение удалить сцену с народной артисткой России Ларисой Долиной. Об этом сообщает издание «Абзац».

Речь идет о сцене, в которой Долина перепела хит Инстасамки «За деньги — «да». По данным издания, команда фильма опасается, что картина может провалиться из-за участия певицы в ней. Поводом стал скандал артистки с квартирой.

27 ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Ларисе Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей, которую та потеряла из-за действий мошенников. Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье сообщила, что она намерена обжаловать решение в Верховном суде.

29 ноября Telegram-канал «Baza» сообщал, что россияне стали массово отказываться от билетов на концерты Ларисы Долиной. Во Владивостоке, где выступление артистки запланировано на 29 ноября, появилось 224 свободных мест, хотя еще вчера их было всего 25. В Хабаровске — 2 декабря — количество не распроданных билетов выросло с 7 до 35.

В тот же день крупнейшая служба консьержей в Дубае сообщила в беседе kp.ru, что ни в новогоднюю ночь, ни в декабре у Ларисы Долиной не запланировано концертов в ОАЭ. Ходил слух, что в графики артистки 20 выступлений в Дубае.

Ранее Ларисе Долиной предложили способ избежать отмены.