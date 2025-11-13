Лариса Долина спела хит Инстасамки

Народная артистка России Лариса Долина исполнила хит рэперши Инстасамки (Дарья Еропкина – настоящее имя). Об этом сообщает «СтарХит».

Долина сыграла властную женщину в новогоднем фильме «Невероятные приключения Шурика». Ее героиня спела известный трек Инстасамки «За деньги — «да»». По словам знаменитости, ее персонаж управляет всем и всеми, а еще очень любит финансы.

«И у нее не забалуешь! Сильная, мощная натура. Не в первый раз играю таких. Для того, чтобы героиня получилась такой, какой ее задумал режиссер, нужно ее полюбить, какой бы она ни была, даже плохой. А здесь она, конечно, сильно отрицательный персонаж», — поделилась артистка.

Телеканал ТНТ представит новогоднюю картину, которая станет оммажем на советское кино. Режиссерами картины стали Михаил Семичев и Роман Ким, а продюсерами и сценаристами — Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

Шелков рассказал, что главной фигурой фильма станет герой работ Леонида Гайдая Шурик, который, как Форест Гамп, будет делать на лавочке и рассказывать прохожим о своей любви — Нине. Историю покажут через советские фильмы.

Ранее Сябитова эмоционально отреагировала на благодарность от Путина.