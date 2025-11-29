Ларисе Долиной предложили способ избежать отмены

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предложил народной артистке России Ларисе Долиной способ избежать фанатской «отмены» после скандала с квартирой. Его цитирует News.ru.

По словам Рудченко, Долиной необходимо пойти на репутационные шаги, первым из которых могут стать переговоры с Полиной Лурье — покупательницей ее квартиры.

«Хотя бы как-то ей помочь решить вопрос с жильем», — сказал он. Пока, как отметил Рудченко, Долина отгораживается от сложившейся ситуации.

По его словам, эта история с «нелицеприятным шлейфом», которая отражается на репутации Долиной. Рудченко допускает, что потребуются другие действия и время, а справиться с ситуацией благодаря былым заслугам, по его мнению, не получится.

До этого в сети распространилась информация о том, что из-за недавней судебной истории с продажей квартиры Долиной зрители якобы сдают билеты на концерт исполнительницы, который должен состояться во Владивостоке.

Тогда источники заявляли, что на выступление во Владивостоке оказалось целых 224 свободных места, хотя 28 ноября их было 25, а на предстоящем в Хабаровске 2 декабря концерте — 35.

