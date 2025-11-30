На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рэпер Птаха выпустил песню, которую написала Мария Захарова

Захарова заявила, что рэпер Птаха выпустил песню с написанным ею текстом
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) выпустил песню «Белая стая», текст которой написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в своем Telegram-канале.

«Птаха — Белая стая. Барышня и хулиган выпустили песню. Мой текст, его «музло», — говорится в сообщении.

О совместной работе с рэп-исполнителем Захарова впервые сообщила 19 июля, во время беседы с журналистами в рамках фестиваля VK Fest. Представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что это предложение стало для нее неожиданностью.

Дипломат назвала эту историю «удивительной», признавшись, что не могла себе представить подобную коллаборацию, учитывая существенные различия между творческим стилем Птахи и своим собственным. По словам Захаровой, написанная ею песня посвящена мечте, судьбе, любви.

Ранее Захарова рассказала о своем поэтическом опыте.

