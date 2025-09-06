На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сергей Лазарев заработает десятки миллионов рублей на туре по России

Гонорар певца Лазарева за тур по России составит 80 млн рублей
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Сергей Лазарев заработает десятки миллионов рублей за тур по стране. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Масштабные гастроли по России, включающие Москву, Ярославль, Омск, Барнаул, Кемерово и другие города, позволят ему заработать около 80 млн рублей, утверждает канал со ссылкой на собственный источник.

Цены на билеты на концерт в Петербурге стартуют от 4 тысяч рублей, самый дорогой билет на петербургский концерт обойдется в 200 тысяч рублей. Продажа всех билетов принесет организаторам более 49 миллионов рублей.

Продажа билетов в Москве принесет организаторам более 33 миллионов рублей, добавляет канал.

Летом Сергей Лазарев зарегистрировал новый товарный знак. Лазарев зарегистрировал изобразительный знак в виде сердца со знаком бесконечности.

Ранее участник золотого состава «Ласкового мая» поделился воспоминаниями о Юре Шатунова.

