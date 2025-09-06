Сергей Лазарев заработает десятки миллионов рублей на туре по России

Гонорар певца Лазарева за тур по России составит 80 млн рублей

Певец Сергей Лазарев заработает десятки миллионов рублей за тур по стране. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Масштабные гастроли по России, включающие Москву, Ярославль, Омск, Барнаул, Кемерово и другие города, позволят ему заработать около 80 млн рублей, утверждает канал со ссылкой на собственный источник.

Цены на билеты на концерт в Петербурге стартуют от 4 тысяч рублей, самый дорогой билет на петербургский концерт обойдется в 200 тысяч рублей. Продажа всех билетов принесет организаторам более 49 миллионов рублей.

Продажа билетов в Москве принесет организаторам более 33 миллионов рублей, добавляет канал.

Летом Сергей Лазарев зарегистрировал новый товарный знак. Лазарев зарегистрировал изобразительный знак в виде сердца со знаком бесконечности.

