Сергей Лазарев заработает десятки миллионов рублей на туре по России

Певец Сергей Лазарев заработает десятки миллионов рублей за тур по стране. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
Масштабные гастроли по России, включающие Москву, Ярославль, Омск, Барнаул, Кемерово и другие города, позволят ему заработать около 80 млн рублей, утверждает канал со ссылкой на собственный источник.
Цены на билеты на концерт в Петербурге стартуют от 4 тысяч рублей, самый дорогой билет на петербургский концерт обойдется в 200 тысяч рублей. Продажа всех билетов принесет организаторам более 49 миллионов рублей.
Продажа билетов в Москве принесет организаторам более 33 миллионов рублей, добавляет канал.
Летом Сергей Лазарев зарегистрировал новый товарный знак. Лазарев зарегистрировал изобразительный знак в виде сердца со знаком бесконечности.
