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Сергей Лазарев зарегистрировал новый товарный знак

Певец Сергей Лазарев зарегистрировал изображение как товарный знак
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Роспатент

Певец Сергей Лазарев подал заявление в Роспатент на регистрацию нового товарного знака. Это выяснила «Газета.Ru».

Лазарев зарегистрировал изобразительный знак в виде сердца со знаком бесконечности. Теперь артист может выпускать с этим рисунком различные товары. К примеру, авторучки; альбомы; блокноты; атласы; бумагу для выпечки, для посевов семян, для медицинской мебели, для ящиков шкафов и прочее; карандаши; журналы; книжки-комиксы; купоны; ластики; коробки; канцелярские и бытовые предметы; офисные принадлежности; обучающие материалы; одежду; невзаимозаменяемые токены (NFT); головные уборы; женское белье; обувь; шапочки для душа и т.д.

Изобразительный знак также запатентован для использования Лазаревым в рекламных целях и бизнес-услугах.

В июле продюсер Сергей Дворцов заявил, что Сергей Лазарев оказался в списке самых высокооплачиваемых артистов. В нем также оказались Григорий Лепс, Юрий Антонов, Филипп Киркоров и Баста (Василий Вакуленко). Самыми дорогими ведущими шоумен назвал Андрея Малахова, Дмитрия Киселева и Дмитрия Борисова.

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